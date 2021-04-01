Ереван, , 14:52 — REGNUM Информация о том, что министерство здравоохранения Армении отказалось от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», не соответствуют действительности. Об этом 1 апреля заявила журналистам армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Это однозначно лживая информация», — сказала она в ответ на вопрос о том, являются ли соответствующими действительности сведения о том, что Армения некоторое время назад отказалась от российского препарата.

Также Аванесян призвала журналистов «осмотрительнее относиться к медицинской тайне», комментируя по их просьбе сообщения СМИ о том, что ее родственники прошли вакцинацию с использованием российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прошел вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca.