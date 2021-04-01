Киев, , 14:57 — REGNUM Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) отправились к зданию офиса президента Украины на улицу Банковую, чтобы вручить главе государства 1 млн подписей против переименования церкви. Об этом сообщило 1 апреля издание Srtana.ua.

По данным журналистов, в акции принимают участие прихожане храмов, которые были захвачены представителями раскольничьих религиозных организаций.

«Захват наших храмов — это беззаконие. Если ты называешь себя христианином, ты не должен забирать у ближнего то, что ему принадлежит. Хочется, чтобы руководство нашей страны услышало наш голос», — заявил протоиерей УПЦ Владислав Софийчук.

Жители всех регионов Украины подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросили отменить закон, обязывающий переименовать УПЦ, сообщили в издании.

Напомним, ранее православный публицист Дмитрий Скворцов заявил, что власть Украины во главе с Зеленским продолжает политику его предшественника — Петра Порошенко, направленную на уничтожение канонической православной церкви.

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