Сана, , 14:48 — REGNUM Официальный представитель ВС йеменского движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа объявил, что движение нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.

«Эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду», — цитирует его телеканал Al-Masirah.

По его словам, беспилотникам удалось совершить атаку в Эр-Рияде при помощи четырех аппаратов, которые «нанесли удары по чувствительным и важным позициям, попадания были точными».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 марта комплексы ПВО Саудовской Аравии перехватили семь беспилотников со взрывчаткой, запущенных сторонниками движения «Ансар Аллах».

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