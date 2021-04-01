Москва, 1 апреля 2021, 14:47 — REGNUM На сегодня в ряде стран сохраняются проблемы в трудовой сфере, которые возникли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 1 апреля, на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой заявил президент РФ Владимир Путин.
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В свою очередь омбудсмен отметила, что обращений по трудовой сфере от жителей России в аппарат уполномоченного становится меньше. По её словам, особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда-либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить рынок труда в России к концу 2021 года, причём до уровня 2019 года.