Казань, , 15:13 — REGNUM В общественном транспорте Казани только за март выявили почти 9 тыс. пассажиров без индивидуальных средств защиты. Всего было проверено 12 455 единиц общественного транспорта на 373 контрольных точках.

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По данным городского комитета по транспорту, без масок в общественном транспорте обнаружили 8948 человек. Рейды прошли на станциях метро, в автобусах, трамваях и троллейбусах. Сотрудники контрольно-ревизионных служб в дальнейшем продолжат выявлять пассажиров, нарушающих масочный режим.

ИА REGNUM напоминает, в феврале за отсутствие масок в общественном транспорта Казани выявили 8439 нарушений, всего проверили 11 692 единицы общественного транспорта.

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