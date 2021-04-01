Уфа, , 15:50 — REGNUM Дни Ассамблеи народов Евразии пройдут в Уфе с 3 июля по 10 июля текущего года. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

«Для нас большая честь принимать в Башкортостане такое крупное международное мероприятие, как Дни Ассамблеи народов Евразии. Также в этот период будет проходить Всемирная Фольклориада, что позволит интегрировать два таких ярких события в конгрессную повестку республики», — передает пресс-служба слова председателя госкомитета республики по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой.

Отмечается, что в эти дни в Уфе пройдут деловые мероприятия, которые затронут разные направления деятельности организации: сотрудничество в рамках ЮНЕСКО, молодежная политика, бизнес, историческое наследие и другие. Помимо этого, пройдет заседание Генерального совета Ассамблеи, а также состоится представление крупнейших Евразийских игр «Евразиада», проведение которых запланировано в Уфе в 2025 году.

Напомним, что Ассамблея народов Евразии была создана в мае 2017 года в Москве. Целью этого международного союза неправительственных организаций является объединение усилий общественных организаций по развитию глобальных интеграционных процессов народов и государств Евразии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать бондовые зоны для развития оптовой торговли.