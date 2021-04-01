Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM После того, как сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко во всеуслышание заявил о «принудительной вакцинации» от COVID-19 на предприятиях, городское управление здравоохранения пояснило смысл сказанной градоначальником фразы.

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"Речь идёт о возможном принудительном назначении времени вакцинации на предприятиях и организациях с добровольного согласия людей. Принудительная вакцинация невозможна и не нужна, ведь желающих сделать вакцину большое число, порой превышающее количество вакцин», — разъяснили в горздраве.

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону вошёл в число аутсайдеров по темпам вакцинации от COVID-19. Это связано с нерегулярными поставками антиковидной вакцины. В настоящее время наблюдается системность поставок партий препарата, утверждают власти.

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