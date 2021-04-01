Махачкала, , 14:42 — REGNUM Сотрудники МВД и ФСБ в Дагестане обнаружили мастерскую, в которой производились работы по переделке и изготовлению огнестрельного оружия. Задержан владелец подпольного цеха, им оказался 56-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина брал за переделку гражданского оружия в боевое по 25 тыс. рублей. Его задержали во время сбыта револьвера системы «Наган», переделанного из сигнального пистолета. Был установлен и задокументирован еще один факт переделки гражданского оружия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов, сообщили 1 апреля в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемого к совершению подобных преступлений на территории региона.