Москва, , 14:41 — REGNUM Бывший президент «Маст-банка» Юрий Пирогов приговорён к восьми годам и шести месяцам колонии за растрату и мошенничество. Такое решение вынес Преображенский суд Москвы, сообщили 1 апреля в пресс-службе суда.

Суд признал вину Пирогова в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Ущерб от действий Пирогова и его соучастников составил 5,6 млрд рублей.

Соучастники экс-президента Елена Журавлева и Наталья Желобаева признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Журавлеву приговорили к шести с половиной годам, а Желобаеву — к пяти годам и десяти месяцам исправительной колонии общего режима. Желобаеву освободили от наказания в связи с его отбытием в СИЗО, сообщили в суде ТАСС.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела против Пирогова в 2018 года. Ранее был признан виновным в растрате бывший исполняющий обязанности председателя правления «Маст-банка» Александр Чеметов. Его приговорили к 4,5 года колонии.