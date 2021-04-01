Москва, , 14:40 — REGNUM Когда правительство России вводило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, премьер-министр Михаил Мишустин сразу сказал, что данные меры никак не могут быть отнесены к рыночным и могут использоваться только крайне ограниченно и весьма непродолжительный период времени. Абсолютно верное заявление, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Впрочем, уже тогда в некоторых наиболее отдаленных районах, характеризующихся большим логистическим плечом, были отмечены случаи возникновения локального дефицита сахарного песка. Просто потому, что население кинулось закупаться этим продуктом «про запас».

Однако «временные меры» все затягиваются и затягиваются. Теперь руководство страны продлило заморозку цен на сахар до начала июля, а на подсолнечное масло — до начала октября. При этом стоит отметить, что России, несмотря на слабый урожай сахарной свеклы в 2020 году, (было произведено порядка 5 млн т сахара, при среднем ежегодном потреблении нашими гражданами около 6 млн т и переходящих остатках предыдущих периодов порядка 1,3 млн т) хватило бы, если не для поддержания экспорта, то точно для внутреннего потребления).

Так что же произошло на самом деле? Основной рост цен на продукты питания (на все, а не только сахар и масло) вызван существенно выросшей инфляцией издержек.

Проще говоря, все, кто стоит этой цепочке «от поля до прилавка» — сельхозпроизводители, заводы пищевой промышленности, логистика, ритейл и т. д. — стали нести гораздо большие расходы на осуществление своей деятельности.

Почему? Упал в цене рубль (и, соответственно, вырос доллар. А у нас львиная доля оборудования в пищевом производстве импортная, многие компоненты, сырьё, субстанции, улучшители, узлы и агрегаты для техники тоже закупаются за валюту).

Выросло в цене топливо. Подорожали складские и транспортные услуги. В этих условиях самым важным было — субсидировать производителям их деятельность чтобы хотя бы частично компенсировать возросшие расходы. А заморозка цен? Она была оправдана, если бы длилась 2−4 недели. Но не более.

Сейчас же, когда выяснилось, что помощь со стороны правительства производителям явно недостаточна, аграрии и пищевая промышленность столкнулись с тем, что реализовывать тот же сахар по указанным свыше ценам просто не выгодно.

Ппредприятие будет работать себе в убыток, генерируя отрицательный денежный поток, «проедая» основные средства, снижая зарплаты сотрудникам или, как уже бывало, вовсе закрываться.

Неудивительно что в текущих условиях производители элементарно перестали отгружать сахар в торговые сети, чем поставлять его по убыточным ценам. Чего ждать дальше? Как только потребители узнают о возможном дефиците сахара и подсолнечного масла, они мигом сметут с полок магазинов то, что еще осталось.

Да, сейчас ретейл утверждает, что дефицита нет, и даже имеются некоторые запасы. Поверьте, если начнётся ажиотажная покупка того же сахара, эти запасы растают мгновенно. Остается утешать себя только одной мыслью — есть много сахара вредно. Так что рекомендую не паниковать и не закупаться впрок, создавая тем самым дефицит и еще выше задирая цены», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что российским ретейлерам перестали поставлять сахар. Заводы-производители приостановили продажи в конце марта.

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