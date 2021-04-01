Москва, , 14:39 — REGNUM Госдума может на следующей неделе утвердить кандидатуру Татьяны Москальковой на пост Уполномоченного по правам человека в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена, сообщили в Кремле.

Вместе с тем Москалькова пообещала скорую публикацию доклада о деятельности в 2020 году и заявила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил более 44 тыс. обращений в 2020 году, что стало рекордным показателем за последние пять лет.

На первый срок в качестве омбудсмена генерал-майор милиции Москалькова была утверждена Госдумой 22 апреля 2016 года. До этого назначения она была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

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