Екатеринбург, 1 апреля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Запись детей в первые классы школ Екатеринбурга проходит с рядом шероховатостей, сообщается на родительских форумах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Родители жалуются, что для жителей Орджоникидзевского и Чкаловского районов процедура не обошлась без сбоев. Запись для проживающих в этих районах горожан началась с 06:00 1 апреля (время местное) и первые минуты не работала. «Нет слов! Мне на работу выезжать пора, а они…» — жалуются пользователи.

Также не всегда работали кнопки для указания первоочередного права записи, указывают горожане.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в 31 школе Екатеринбурга закончились места для будущих первоклассников.