1 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Студентка 4-го курса филиала СГПИ в городе Ессентуки Ларина Айрапетян в интервью ИА REGNUM рассказала о том, как работа с детьми вдохновляет её покорять новые вершины.

Анна Наводничая, , 18:18 — REGNUM Студентка 4-го курса филиала СГПИ в городе Ессентуки Ларина Айрапетян в третьем сезоне олимпиады «Я — профессионал» завоевала золотую медаль по направлению «Педагогическое образование (основное)». Активную учебную деятельность девушка совмещает с работой по специальности в общеобразовательной и лингвистической школах. В интервью ИА REGNUM Ларина рассказала о том, как работа с детьми вдохновляет её покорять новые вершины.

Ларина Айрапетян Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал»

Ларина, расскажите, когда Вы поняли, что хотели бы работать с детьми?

Около полугода после поступления в педагогический институт я сомневалась, мой ли это путь — работать с детьми. Осознание того, что я хочу заниматься этим всю жизнь, пришло после первой практики в школе. За это спасибо моему вузу. Встреча с детьми заставила меня сказать: «Я буду учителем».

Мне всегда было важно использование знаний, а не их «складирование», поэтому впоследствии я сама находила способы обучать кого-то: индивидуальные занятия, подмена учителей в образовательных учреждениях, прохождение стажировки и последующая работа в онлайн-школе иностранного языка. Сейчас я учитель английского языка в общеобразовательной школе, фрилансер в лингвистической онлайн-школе и частный учитель для нескольких детей.

Как Вы думаете, какими качествами должен обладать педагог? И можно ли самостоятельно развить эти качества?

Педагогу важно быть фасилитатором, направлять детей, подталкивая их к самостоятельному поиску информации. Важно уметь правильно выстроить отношения с учебным коллективом, чтобы дети не боялись совершать ошибки, а видели в них повод узнать что-то новое и интересное. Самостоятельно развить эти качества можно, но только на практике. Читайте умные книги и выходите к детям!

А с какой возрастной категорией учеников работать проще? Важен ли для Вас возраст ученика?

У каждой категории есть свои особенности. Не могу сказать, что хоть с одной из них работать просто. Нужно учитывать возрастные и личностные особенности человека. Если придётся выбирать, то я склонюсь в пользу младших школьников. Причина проста: у меня два профиля обучения, один из которых «Начальное образование». На изучение младшей возрастной категории я потратила больше времени.

Были ли в Вашей жизни педагоги, на методики которых Вы хотели бы ориентироваться в своей профессиональной деятельности?

Мне хотелось бы ориентироваться на признанных мастеров своего дела. Это И. Л. Бим, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Е. Н. Соловова и многие другие. Стараюсь перенимать что-то от каждого педагога, с которым встречаюсь или труды которого читаю.

Как Вы впервые узнали об олимпиаде «Я — профессионал» и почему решили поучаствовать?

Впервые я услышала об олимпиаде в научном студенческом обществе филиала СГПИ в г. Ессентуки. Все научные мероприятия нашего института сконцентрированы в этом обществе. Хотелось бы поблагодарить начальника научно-исследовательского отдела Дмитрия Ивановича Асланова. Он посоветовал участвовать в олимпиаде и поддерживал на протяжении всех испытаний.

Знаний для участия в «Я — профи» мне было достаточно. Олимпиада ориентирована не на проверку эрудиции, а на профессиональные знания. В моём институте преподаватели не ограничивают студентов теорией, а, наоборот, ориентируют на практику, стараются воспитать гибкость ума у студентов. Мне кажется, именно эта гибкость ума делает из любителя профессионала.

Есть ли у Вас алгоритм подготовки к «Я — профи», помогающий достигать поставленных целей? Или какой-то секрет успеха?

Особого алгоритма у меня нет. Мне помогает то, что я регулярно читаю, обсуждаю профессиональную литературу с педагогами и анализирую свою работу. Цель у меня всегда одна — научиться чему-то новому. Конечно, медаль была бы очень приятным бонусом, учитывая то, какие возможности она дает.

А секрет успеха — команда научного студенческого общества института. Именно там собрались неравнодушные люди, готовые двигать науку вперед и развиваться. Особенно мне помогла Ирина Николаевна Спиридонова, специалист в области дошкольного и начального образования. Она регулярно учит меня смотреть на привычные вещи по-новому, оказывает всестороннюю поддержку и мотивирует идти к новым свершениям.

Что бы Вы посоветовали студентам, которые вместе с Вами примут участие в заключительном этапе олимпиады впервые?

То же, что советую своим ученикам, — радоваться! Если вы сделали что-то хорошо, то радуйтесь достижению, а если плохо — радуйтесь предстоящей работе над собой.

Расскажите о Ваших планах на ближайшее будущее?

Сейчас я обучаюсь на четвёртом, предпоследнем, курсе бакалавриата. По окончании учебы я планирую поступить в магистратуру и параллельно продолжить строить карьеру учителя иностранного языка. Сейчас я совмещаю учебу в институте и работу учителем английского языка в общеобразовательной школе. Думаю, что и в будущем у меня получится совмещать.

Как Вы считаете, что самое сложное в профессии педагога? А что, наоборот, мотивирует идти вперёд и совершенствоваться как профессионалу?

На оба вопроса ответ один: дети. Ради них хочется искать новые методики, пересматривать планы, осваивать новые технологии, а также читать, вырезать, клеить. Это не всегда легко. Зато потом, когда ученики с радостью бегут на английский, изъясняются на нём на переменах, приходит осознание, для чего все эти старания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, «Яндекс», Банк ВТБ, Трубная металлургическая компания, госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.