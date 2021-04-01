Москва, , 14:43 — REGNUM Компания Isuzu представила на авторынке России пикап Isuzu D-Max нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость модели в России составляет от 2 760 000 до 3 550 000 рублей. Новинка получила новую светодиодную оптику, иную радиаторную решетку и широкий покатый капот, а также новый передний бампер.

Внутри автопроизводитель оснастил Isuzu D-Max нового поколения эргономичными креслами из антивибрационного материала с регулировкой поясничного подпора и угла наклона подушки, новой «приборкой» с жидкокристаллическим четырехдюймовым экраном, а также новой мультимедиа с дисплеем на девять дюймов и системой двухзонного климат-контроля.

Пикап получил новый мотор Isuzu 4JJ3 на три литра, мощность которого составляет 190 «лошадей». Расход топлива модели с полуторной кабиной и механической трансмиссией составляет 8,1 л на 100 км в смешанном цикле.

Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» Isuzu либо с шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Ранее в Санкт-Петербурге был выставлен на продажу редкий пикап ГАЗ-24 «Волга» 1979 года выпуска в милицейской ливрее.

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