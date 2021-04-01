Ярославль, , 14:37 — REGNUM На странице экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в колонии за взятки, появилось новое заявление. Бывший градоначальник посвятил его девятой годовщине своего избрания на пост мэра города, которое произошло 1 апреля 2012 года.

Евгений Урлашов в суде

Сообщение довольно длинное и касается многих тем — от ремонта дорог до внешней политики. Самым интересным является заявление Урлашова о том, что его хотели убить.

«Я говорил об угрозе жизни моим двум подчиненным — это были экономические и финансовые притязания, но в тюрьме, спустя много лет я узнал, что подобная операция по моему физическому устранению уже по политическим мотивам серьезно рассматривалась. Мне назвали даже предполагаемое место покушения. Это участок автодороги между г Ростов и Переславль-Залесский по дороге Ярославль — Москва. По этому маршруту я ездил часто. Сроки весна 2013 года», — говорится в сообщении на странице Евгения Урлашова в Facebook.

Каких-либо подтверждений таких планов Урлашов, конечно же, не приводит. Равно как не говорит и о возможных «заказчиках».

Напомним, в бывший мэр Ярославля получил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В заключении он находится с июля 2013 года. Время от времени экс-мэр выступает с теми или иными заявлениями, напоминая ярославцам о своём существовании.

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