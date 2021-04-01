Ташкент, , 14:37 — REGNUM Советником министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана — генеральным директором фонда прямых инвестиций республики назначен Атабек Назиров, сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства.

Ранее госслужащий возглавлял агентство по развитию рынка и капитала. В ведомстве отметили, что новый фонд создан для вложения инвестиций в перспективные узбекистанские компании.

Атабек Назиров родился в 1975 году в Ташкенте. В 1998 окончил государственный университет штата Нью-Йорк в США. До 2018 года он работал в иностранных финансовых и инвестиционных компаниях. В 2018 году назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана.