Рим, , 14:38 — REGNUM Двое сотрудников военного атташата посольства России в Риме, которых власти Италии объявили персонами нон грата, покинули страну. Об этом 1 апреля сообщает агентство NOVA со ссылкой на источники.

По информации последних, двое сотрудников военного атташе при российском диппредставительстве покинули Италию 1 апреля рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что ситуация с задержанием в Италии сотрудника российского военного атташата — это «крайне серьёзный враждебный акт».

Напомним, 31 марта в Риме были задержаны два человека, которых заподозрили в шпионаже в пользу России.

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