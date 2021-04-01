Казань, 1 апреля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Татарии с 2012 года проходит республиканский чемпионат по банному мастерству. В текущем году мероприятие состоится в Казани 12 апреля. Участие в турнире примут 12 лучших банщиков региона.

Smarticvs Баня

Состязаться банщики будут в два этапа — самопрезентация и демонстрация мастерства. На это каждому участнику выделяется 20 минут. По словам вице-чемпиона мира и чемпиона России по банному делу Фаниса Давлетшина, банщик должен обладать хорошим слухом, чувством ритма, быть физически здоровым и иметь позитивный настрой.

Ежегодно среди банщиков растет число участников-женщин, которые прекрасно проявляют себя в этом мастерстве, добавил Давлетшин.

Победителя турнира текущего года выберут в банном комплексе по улице Миннуллина, который представит Татарию на чемпионате Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM в 2020 году, Татария наряду с Московской и Нижегородской областями лидирует по абсолютному числу запросов контактов мастеров по строительству бань, на эти регионы приходится примерно по 6% от всероссийского спроса. Так, за прошлый год предложение по строительству бань в Татарии выросло на 14% по сравнению с августом-сентябрем 2019 года. Среди регионов оно больше всего увеличилось в Волгоградской области (+55% за год).

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