Марин Ле Пен призвала массово покупать российские и китайские вакцины
Париж, 1 апреля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 1 апреля призвала в своем Twitter покупать российские и китайские вакцины от COVID-19.
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Российская вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»
«Эммануэль Макрон полностью полагался на Брюссель в вопросах вакцинаций, но он отказывается это признать. Пришло время Франции массово покупать дозы, в том числе у русских, у китайцев, у всех, кто может их доставить».
Как сообщало ИА REGNUM, Марин Ле Пен сравнила проблемы вакцинации во Франции с Ватерлоо.