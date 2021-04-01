Париж, 1 апреля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 1 апреля призвала в своем Twitter покупать российские и китайские вакцины от COVID-19.

Марин Ле Пен

полностью полагался на Брюссель в вопросах вакцинаций, но он отказывается это признать. Пришло время Франции массово покупать дозы, в том числе у русских, у китайцев, у всех, кто может их доставить».