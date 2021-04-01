Сеул, , 14:34 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 22 643 человек. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 1 апреля в общей сложности первую дозу вакцины в стране получили 876 573 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 1,69%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получили 815 769 человек, а препаратом Pfizer — 60 804 человека.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили 4786 человек. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получил 12 973 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Южной Корее началась вакцинация жителей страны в возрасте старше 75 лет.

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