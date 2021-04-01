Липецк, , 14:31 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился командой мини-футбольного клуба «ЛКС», который впервые в истории липецкого спорта стал победителем регулярного первенства в конференции «Запад» Высшей лиги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, Игорь Артамонов поздравил футболистов с победой и вручил команде кубок и медали.

«Радует, что наша команда за два последних года поднялась с десятого места на первое. Спасибо футболистам и тренерам за игру, за ваш огромный труд. Поздравляю с выдающимся достижением и желаю победы в дальнейших играх», — сказал Игорь Артамонов.

Команда поблагодарила главу региона за поддержку. Игорь Артамонов обсудил с игроками и руководством клуба возможное участие в суперлиге.

«Понимаем, что это другой уровень финансовых затрат. Многое зависит от того, готовы ли подключиться спонсоры. Поэтому будем думать, будем обсуждать. Время для принятия решения у нас есть», — отметил Игорь Артамонов.

Далее «ЛКС» сыграет матчи плей-офф. Соперник — МФК «Ростов». Первый матч в Ростове-на-Дону состоится уже 3 апреля, 6 апреля — ответная игра в Липецке.

Мини-футбольный частный клуб «ЛКС» основан в 2017 году. В первый год принимал участие в городских и областных турнирах. Команда выиграла множество наград, объединив в своем составе сильнейших игроков Липецкой области и в первый же сезон выиграла большинство региональных соревнований. Следующим этапом развития клуба стало участие в Высшей лиге первенства России. Показав хороший для дебютанта результат, команда получила поддержку администрации Липецкой области. В сезоне 2019−2020 года ЛКС занял шестое место в турнире и впервые вышел в плей-офф, в котором не смог сыграть из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

На базе ЛКС создан дубль команды, который выступает в областных турнирах, детско-юношеский клуб и футбольная Академия, где занимаются дети от пяти лет.