Берлин, , 14:31 — REGNUM В Германии трубопровод Eugal достиг полной мощности прокачки, сообщили в компании-оператора Gascade.

Отмечается, что газопровод Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией спустя более двух с половиной лет строительства.

«Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 млрд куб. м природного газа в год», — сообщили в компании-оператора Gascade.

Напомним, первая нитка трубопровода Eugal мощностью 30,9 млрд кубометров газа была запущена в начале прошлого года. Ввод второй нитки позволит увеличить мощность трубопровода до 55 млрд кубометров ежегодно.

Ранее Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии отклонило протест двух отечественных экологических организаций, которые добавилась отмены разрешения на прокладку «Северного потока — 2».

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