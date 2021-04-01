Москва, , 14:31 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») ожидает реакции посольства США на инцидент с журналистом Владимиром Познером в Грузии.

Грузинский флаг

«Конечно, ждём реакции посольства США», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Он также обратил внимание на то, что Грузия — «это уже не гостеприимная советская республика, а жутко независимая, но дремучая провинция».

«Поэтому пора избавляться от комплекса советской интеллигенции», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Тбилиси прошла акция протеста против прибытия в страну российского журналиста Владимира Познера, который приехал отметить свой день рождения. Познер имеет российское гражданство и гражданство США.

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