Салехард, , 14:31 — REGNUM На Ямале до 30 апреля продлён режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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По прежнему в регионе будет действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Пролонгировано и ограничение на проведение массовых мероприятий.

Соблюдение режима самоизоляции лицами старше 65 лет и гражданами с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.

Разрешено проведение праздников в помещениях школ, детсадов и колледжей без гостей. На мероприятии могут находиться только учащиеся одного класса или группы. Кроме того, сняты ограничения на работу ночных клубов и дискотек.