Москва, , 14:35 — REGNUM Ситуацию с коронавирусом на Украине уместно сравнивать с «дном отчаяния». Такое мнение 1 апреля высказал академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий напомнил, что система здравоохранения там настолько безобразно работает в плане борьбы с распространением коронавируса, что граждане Украины, заболевшие COVID-19, зачастую вынуждены лечиться препаратами для животных.

«Это уже дно отчаяния. Нынешнее антинародное политическое руководство этой страны в лице яркого представителя шоу-бизнеса — это, собственно, не исключение, он правило. Потому что все те, кто шли до этого, они не меньший вред наносили государственности», — заявил академик РАН.

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