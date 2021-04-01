Москва, , 14:28 — REGNUM Западные страны за год борьбы с пандемией нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека. К такому выводу пришли авторы доклада «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», подготовленного Экспертным институтом социальных исследований.

В докладе уточняется: в большинстве государств ограничения вводились через прямые акты, без одобрения парламентом, всё это говорит о серьезном кризисе демократии на европейском континенте. На этом фоне принятые в России меры были соразмернее угрозе, потому Москва выходит из пандемийного года куда более демократичной страной, нежели большинство государств ЕС, пояснил журналистам автор доклада политолог Глеб Кузнецов.

В бундестаге ФРГ согласились с оценками экспертов и подтвердили: принятые в Европе ограничения не имеют ничего общего с демократией, а борьба с пандемией превратилась в политическое шоу по зарабатыванию очков, сообщает IZ.RU.