Иваново, , 14:28 — REGNUM В Иваново суд вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины, признанного виновным в убийстве семидневного ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 1 апреля.

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 ноября 2019 года. Как установлено судом и следствием, мужчина, находясь в состоянии опьянения, поссорился со своей сожительницей, которая в тот день была выписана из роддома. Причиной агрессии стали сомнения мужчины в отцовстве. В результате он избил женщину, а затем схватил семидневного младенца и выбросил из окна четвертого этажа. Новорожденный скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.