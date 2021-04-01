Москва, , 14:26 — REGNUM Новости о скандале вокруг телеведущего Владимира Познера в Грузии повергают в настоящий шок, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Где грузинское гостеприимство, где уважение к старшим (Владимиру Владимировичу исполнилось 87 (!) лет), где право на свободу выражения собственного мнения? Ложные западные ценности, помноженные на радикализм, приводят к демоническому искажению демократии», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

Депутату интересно, «последуют ли за событиями реплики от европейских радетелей за соблюдение демократических основ или извинения грузинских официальных лиц».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналист Познер собирался отметить в Тбилиси день рожденья, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Телеведущий покинул страну.

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