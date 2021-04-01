Вашингтон, 1 апреля 2021, 14:23 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, стоимость криптовалюты Dogecoin резко возросла. Возможно, таким образом рынок отреагировал на сообщение главы компании Space X Илона Маска, заявившего, что он буквально отправит на Луну криптовалюту Dogecoin.
https://twitter.com/elonmusk/status/1377567762919292928
По данным на 14:10 мкс, стоимость этой криптовалюты увеличилась на 19,83% и составляет $0,064.
Однако, не исключено, что твитт бизнесмена является первоапрельской шуткой.
Напомним, в феврале после поста основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в социальной сети Twitter, где он назвал виртуальную валюту Dogecoin «народной криптовалютой», эта криптовалюта выросла в цене почти в 1,5 раза.