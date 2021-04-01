Москва, 1 апреля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Птицей года в России стал кобчик. Об этом РИА Новости заявила глава бюро Центрального совета Союза охраны птиц России (СОПР) Полина Полежанкина.

(сс) Bene Riobo Кобчик

«В этом году птицей года является кобчик… Это отряд соколообразных», — сказала Полежанкина.

По её словам, кобчик является самым мелким соколом на территории России.

Численность особей кобчика в России, отметила Полежанкина, значительно снизилось, а в 2020 году он даже был занесён в Красную книгу России.