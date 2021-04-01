Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Сотрудники пресс-службы министерства внутренних дел Грузии опровергли заявление российского телеведущего Владимира Познера о том, что его не оштрафовали в Тбилиси. Опровержение было опубликовано на странице министерства в соцсети Facebook.

«Сотрудники департамента патрульной полиции, по факту нарушения правил изоляции и карантина, по статье 42 (10) кодекса об административных правонарушениях оштрафовали 32 человека. Все штрафы были оплачены, после чего они покинули страну», — говорится в заявлении.

В доказательство штрафа пресс-служба опубликовала штрафную квитанцию. В ней сказано, что 1 апреля был оштрафован «Pozner Vladimir» на 2000 лари (около $590).

Напомним, ранее Познер заявил, что его во время визита в Грузию не штрафовали.

«Никто из нас не был оштрафован вообще», — сказал телеведущий РИА Новости.

Напомним, визит Познера в Тбилиси сопровождался акциями протеста местных активистов. Они сорвали ему праздничный ужин и закидали яйцами гостиницу, где остановился телеведущий. Протестующие объяснили свою реакцию тем, что российский телеведущий ранее сделал заявление о независимости Абхазии.

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