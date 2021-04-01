Москва, , 14:22 — REGNUM Вакцинация в России идет недостаточно быстрыми темпами. Такое мнение 1 апреля высказал академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пункт вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Темпы вакцинации недостаточные. Где-то есть достаточное количество вакцин, но даже те объёмы, которые есть, достаточно медленно используются», — заявил парламентарий.

После этого академик РАН призвал граждан активнее прививаться от COVID-19, заявив что это является наиболее действенным способом остановить пандемию.

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