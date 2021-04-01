Москва, , 14:20 — REGNUM Принятие закона, предусматривающего возможность перевода осуждённых ближе к месту жительства их родных, сыграл большую положительную роль. Об этом 1 апреля заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Мы получаем много благодарностей от родственников, которые теперь не должны тратить деньги и время, для того чтобы преодолеть расстояние и приехать к своим родным, навестить их в колонии», — заявила Москалькова.

По её мнению, результатом этой работы «стало повышение доверия к институту власти».

«Крайне важно, что он работает слаженно во всех субъектах Российской Федерации. Каждые полгода мы собираемся на координационный совет. В этом году он тоже обязательно состоится в Красноярске, будет посвящён ресоциализации. Сегодня он стал более эффективным и узнаваемым», — указала она.