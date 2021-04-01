Москва, 1 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внёс кандидатуру Татьяны Москальковой в Госдуму для нового назначения на должность Уполномоченного по правам человека в России.

Kremlin.ru Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

«Президент России Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — говорится в сообщении Кремля.

Решение принято после того, как Москалькова представила доклад о деятельности омбудсмена.

Госдума может принять решение об утверждении Москальковой на этот пост на следующей неделе.