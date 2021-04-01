Ставрополь, , 14:19 — REGNUM Квота на весенний призыв в армию для Ставропольского края в 2021 году составила более 2 тыс. человек. Такое же количество новобранцев было отправлено на Военную службу в войска весной прошлого года, сообщили в управлении по информполитике правительства края.

В военном комиссариате отметили, что при проведении призывной кампании необходимо соблюдать ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В ходе работы призывных комиссий все должностные лица обязаны быть в масках, соблюдать меры дезинфекции. Кроме того, они должны сделать прививку от коронавируса в первоочередном порядке.

Средства защиты — маски и перчатки — станут обязательными и при выдаче военной формы новобранцам на призывных пунктах. А несессеры для призывников будут укомплектованы средством для дезинфекции рук.