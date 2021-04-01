Джакарта, , 14:17 — REGNUM Сотни жителей Индонезии, пострадавших при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina, остаются в лагерях беженцев, хотя пожар потушен, сообщает CNN Indonesia.

Местные власти ожидают рекомендации от компании Pertamina, прежде чем возвращать жителей в свои дома.

В настоящее время около 838 жителей остаются в двух лагерях беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, усилия по тушению пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии окупились.

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