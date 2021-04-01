Сеул, , 14:19 — REGNUM К 2025 году в Южной Корее появится более трёх тысяч мастерских для электромобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Данное заявление министр сделал 1 апреля в ходе совещания по развитию инноваций «большой тройки» (BIG3) — автомобилей будущего, биотехнологий и здравоохранения, системных полупроводников.

Министр отметил, что потребители все чаще стали обращать внимание на безопасность транспортного средства в связи с участившимися случаями возгорания автомобилей во время подзарядки и массовым отзывом аккумуляторных батарей.

Между тем, правительство страны намерено реорганизовать систему подготовки автоспециалистов, а также увеличить к 2022 году число пунктов технического осмотра для электромобилей с 10 до 23.