Подгорица, , 14:14 — REGNUM Заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович был вакцинирован вакциной AstraZeneсa в Музыкальном центре в Подгорице 1 апреля.

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Таким образом, Абазович своим примером решил показать, что вакцины от британского производителя безопасны и эффективны.

Он поблагодарил всех, кто борется с коронавирусом.

«Если 23 миллиона британцев могут быть вакцинированы AstraZenek, то могу и я. Единственный способ бороться коронавирусом — делать массовые прививки. Теперь у нас есть вакцина, и я призываю граждан пройти вакцинацию. Решение простое: зарегистрироваться в системе вакцинации и восстановить свободу. Людие устали быть запертыми в своих домах», — сказал он.

Абазович сказал, что вакцинация — это наименьшее из того, что могут сделать граждане, чтобы отплатить медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

«Черногория не станет желанным местом для туристов, если мы не проведем вакцинацию», — сказал вице-премьер.