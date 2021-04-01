Москва, , 14:14 — REGNUM Правительство России обсудит законопроект, позволяющий участие в заседания суда при помощи электронных устройств. Об этом 1 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин рассказал, что проект закона вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. Данные дела затрагивают споры о собственности и другие важные вопросы, отметил глава правительства.

«Их можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции», — пояснил он.

Проект закона, по словам Мишустин, закрепляет возможность участия в заседании в удалённом режиме. Подать заявление для этого можно через портал госуслуг и другие системы, установленные Верховным судом.