Париж, 1 апреля 2021, 14:14 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 31 марта раскритиковала в своем Twitter президента Франции Эммануэля Макрона за новые ограничительные меры от COVID-19.
Ле Пен сравнила проблемы вакцинации с поражением при Ватерлоо и заявила, что следствием «Ватерлоо вакцинации» и являются ограничительные меры, введённые 31 марта Макроном.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Макрон во время объявления о введении новых ограничительных мер по всей территории Франции признался, что «совершал ошибки» в управлении кризисом в области здравоохранения.
Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен назвала санкции против РФ геополитической ошибкой