Париж, , 14:14 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 31 марта раскритиковала в своем Twitter президента Франции Эммануэля Макрона за новые ограничительные меры от COVID-19.

Ле Пен сравнила проблемы вакцинации с поражением при Ватерлоо и заявила, что следствием «Ватерлоо вакцинации» и являются ограничительные меры, введённые 31 марта Макроном.

Марин Ле Пен «Увы, именно французы платят за последствия этих задержек, этой гордыни, этих несоответствий, которые оказывают тяжелое влияние на их повседневную жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Макрон во время объявления о введении новых ограничительных мер по всей территории Франции признался, что «совершал ошибки» в управлении кризисом в области здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен назвала санкции против РФ геополитической ошибкой