Уфа, , 14:17 — REGNUM 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) передал глава Самарской области Дмитрий Азаров медучреждениям региона. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в этих ФАПах медики будут проводить профилактические и лечебно-диагностические мероприятия. Кроме этого, они будут использоваться как пункты вакцинации жителей от COVID-19. ФАПы будут распределены между Кинельской, Большеглушицкой, Безенчукской, Волжской, Нефтегорской, Кинель-Черкасской районными больницами.

«Все 19 мобильных пунктов — это, по сути, кабинеты врачей на колёсах на базе автобуса ПАЗ, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Они позволят повысить оперативность оказания медицинских услуг для жителей труднодоступных, удаленных сёл», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что до 2025 года в Самарской области планируют возвести шесть поликлиник, реконструировать три объекта ЦРБ, построить 11 офисов врачей общей практики, 73 фельдшерско-акушерских пункта, девять врачебных амбулаторий, пять клинико-диагностических отделений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году из федерального бюджета на возведение нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы будет направлено 147 млн рублей.