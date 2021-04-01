Варшава, , 14:13 — REGNUM В Варшаве на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры перезахоронили останки 54 советских солдат, погибших при освобождении столицы Польши в годы Великой Отечественной войны.

«Останки солдат Красной армии были эксгумированы в населенном пункте Зеленка. По словам советника-посланника посольства России в Польше Андрея Ордаш, останки обнаружили при проведении строительных работ. Удалось идентифицировать, что по меньшей мере 54 солдата, уточнил он.

«Польскими властями принято решение, что лучшее место для их перезахоронения — это мемориальное кладбище воинов Красной армии», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Ростовской области 54 бойца Красной армии, павшие в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, обрели вечный покой. Останки солдат преданы земле на Аллее памяти военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».

Читайте также: В Адыгее перезахоронили останки неизвестного солдата