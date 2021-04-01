Москва, , 14:14 — REGNUM В плане борьбы с распространением коронавирусом у России есть существенное преимущество над другими странами. Об этом 1 апреля сообщил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе таковых парламентарий назвал большую площадь и невысокую плотность населения. Эти обстоятельства усложняют распространение коронавирусной инфекции.

«Что нас спасает? Огромная территория и сравнительно не большое количество населения. У нас за Уралом живет меньше 20 млн человек. Это, конечно, играет позитивную роль в данном случае», — заявил академик РАН.

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