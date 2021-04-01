Белгород, , 14:14 — REGNUM В Белгородской области 1 апреля подтверждены 84 случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 189 человек, зарегистрированы три летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записался 3051 доброволец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области на 1 апреля выявлены 34 366 носителей инфекции. Выздоровели 30 348 человек. Госпитализированы 905 жителей, лечатся амбулаторно 2548 человек, на самоизоляции находятся 9615 белгородцев. От осложнений на фоне коронавируса скончались 565 пациентов.

Записались на вакцинацию 120 433 добровольца. Полностью прошли иммунизацию 88 484 человека.