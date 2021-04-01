Абакан, , 14:09 — REGNUM По факту гибели рыбы в реке Белый Июс в Хакасии проводятся лабораторные исследования. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Видео с мёртвым хариусом в реке Белый Июс появилось в интернете 30 марта. На место выехал инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Хакасии. Специалист подтвердил произошедшее и взял несколько хвостов хариуса на экспертизу.

Экологи хакасского минприроды взяли пробы воды в трёх точках на реке Белый Июс — в районе села Ефремкино, в месте впадения реки Большая Сыя в реку Белый Июс и выше по течению реки Белый Июс. Будет проведено исследование качества поверхностных вод в зоне возможного влияния промышленных предприятий на водный объект.

Воду также анализируют специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора.

Решение о дальнейших действиях будет приниматься на основании полученных результатов, уточнили в министерстве, добавив, что в зоне влияния обследованных объектов осуществляют свою деятельность предприятия, подлежащие федеральному государственному экологическому надзору.

Как сообщало ИА REGNUM, под Красноярском вблизи реки Енисей обнаружили незаконный скотомогильник.

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