Москва, , 14:08 — REGNUM Ситуация о приостановке продаж сахара с заводов в российские магазины имеет бюрократическую природу, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Поскольку государственные дотации производителям за проданный торговым сетям сахар должны были начать выплачиваться с 1 апреля 2021 года, владельцы заводов схитрили, придержав продажи.

В целом ситуация с производством сахара и сырья для него опасений не вызывает. Однако, как это всегда бывает при государственном регулировании цен, у участников рынка возникают различные соблазны.

Возможно, для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, имеет смысл осуществлять регулирование за счет товарных интервенций.

При избытке предложения государство могло бы выкупать с рынка излишки и складировать их, а при возникновении дефицита и роста цен — продавать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам.

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