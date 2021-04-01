Нур-Султан, 1 апреля 2021, 14:08 — REGNUM Депутаты сената Казахстана ратифицировали соглашение об операциях с драгоценными металлами и камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляция заседания верхней палаты велась на сайте парламента.
Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Аманияз Ержанов отметил, что соглашение создает условия для свободного обращения драгоценных металлов и камней на территории ЕАЭС.
Замминистра добавил, что документ содержит 18 статей, которые регламентируют правовые основы и требования к работе внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также устраняет барьеры на этом рынке.
«Данные нормы позволят вести полный учет и противодействовать коррупции», — сказал Ержанов.