Монако, , 14:05 — REGNUM Процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса утвердила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 1 апреля сообщается на сайте организации.

Чтобы выступать на международных соревнованиях, российским легкоатлетам нужно получать нейтральный статус, поскольку Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не восстановлена в правах.

18 марта World Athletics вернул российским спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Причём в 2021 году такие статусы могут получить не более 10 спортсменов из России без права замены.

Читайте ранее в этом сюжете: В России заявили о прогрессе ВФЛА в восстановлении прав