Москва, , 14:05 — REGNUM Передача Башкирии контрольного пакета акций Башкирской содовой компании поможет наладить управление БСК. Об этом сегодня, 1 апреля, на заседании правительства РФ заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава российского правительства поручил «оперативно подготовить все необходимые документы для передачи акций компании Башкирии».

Ранее по теме: Глава Башкирии рассказал о модернизации БСК

Также было поручено заключить соглашение правительства с республикой о конкретных планах, включая объёмы производства и инвестиций.

«Нужно предусмотреть и механизм контроля за использованием государственного имущества. Важно, чтобы особое внимание власти Башкирии уделили модернизации производства, сырьевому обеспечению и сохранению рабочих мест», — подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии акций Башкирской содовой компании в полном объёме.

Читайте также: Решение суда Башкирии об изъятии акций БСК пытаются отменить

31 марта 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Башкирии. Кроме того, ещё 11,7% плюс одна акция из пакета Российской Федерации будет передана в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться под управлением республики.