Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM В 31 школе Екатеринбурга закончились места для будущих первоклассников. Об этом заявил начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко на брифинге.

Остаётся свободными около 8 тыс. мест. По данным на утро 1 апреля 2021 года, уже подано 14 737 заявок на зачисление детей в первые классы.

Критичных сбоев в ходе записи пока не было, отметил замглавы екатеринбургского филиала «Ростелекома» Никита Жильцов.

Как сообщало ИА REGNUM, запись началась в ночь на 1 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале подали более 36 тыс. заявлений о приёме в первый класс